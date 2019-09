Over 50, maxi torneo a Napoli: c'è anche Sly Gray, ex Miami

di Stefano Prestisimone

C'è anche Sylvester Gray, detto Sly, a Napoli da domani a domenica per un gran torneo over 50. Un giocatore che ha evoluito per anni nella serie A italiana, ma ha avuto ad inizio carriera, nel 1988, anche un'esperienza con i Miami Heat, giocando 55 partite e marcando nel match contro i mitici Boston Cetics, nientemeno che Larry Bird (nella foto i due in una foto d'epoca). E' lui la star della manifestazione organizzata dai Golden Players di Virgilio Marino, che hanno invitato a Napoli 8 squadre provenienti da tutta Italia. Oltre Napoli, che ha nella fila Pino Corvo, storico giocatore di Scafati, c'è Caserta (con il play Sergio Mastroianni, tante stagioni in A tra Avellino e Venezia), Livorno, Roma, Prato, Milano, Genova, Jesi. Tra gli ex serie A presenti anche il 2,12 Eugenio Capone. Location del torneo è l'Anfra Sport Club che Quarto, che ha una bella palestra con spalti e parquet. Si preannunciano gare belle ed equilibrate. Il via domani alle 14,30 con Livorno-Prato, alle 16 Roma-Caserta, alle 17,30 Milano-Jesi, alle 19 Napoli-Genova.

