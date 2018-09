Il Palabarbuto è off limits: Cuore Napoli emigra a Casalnuovo

di Stefano Prestisimone

Si riparte. Ma non dal Palabarbuto, off limits per 5 mesi fino al termine dei lavori per le Universiadi (il via annunciato per metà settembre), ma dal palasport di Casalnuovo, che è già stato casa del team azzurro l'anno scorso per alcune gare. Il nuovo Napoli Basket dei patron Federico Grassi e Francesco Tavassi taglia oggi alle 18 il nastro d'avvio, con il raduno della squadra al completo. Un roster che sulla carta pare poter essere abbastanza competitivo. In panchina c'è Gianluca Lulli che è una garanzia di serietà e attaccamento alla maglia, avendo disputato a Pozzuoli e Napoli ottime stagioni da giocatore. «Non vediamo l'ora di cominciare a lavorare dice il neo coach -, pensiamo di aver allestito un organico con delle chiare gerarchie, equilibrato, e un giusto mix tra esperienza e gioventù. Tutte le scelte sono state condivise con il gm Mirenghi con il quale abbiamo analizzato anche il carattere e la voglia di allenarsi di ogni elemento». Un uomo chiave potrebbe essere Dincic, giovane serbo del '98 che giocherà da ala grande titolare. «È un under che ha fame, gli abbiamo prospettato un ruolo importante e speriamo esploda qui a Napoli», conclude Lulli. Il roster è formato da Guarino (probabile capitano), Milani, Di Viccaro, Malagoli, Dincic, Erkmaa, Malfatti, Molinari, Gazineo, Giovanardi, Puoti, più i giovani Zollo, Diaz, Erra, Malfettone e Crescenzi. Poi gli assistent Troiano e Tagliaferri, il preparatore atletico Russo, il team manager Andrisani. Primo impegno il 15 e 16 con un torneo a Villaricca con squadre di C, poi il 22 e 23 torneo a Pescara con Roseto di A2 e due team di B.

