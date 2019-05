Playoff: Napoli a Palestrina senza il capitano Guarino

di Stefano Prestisimone

Neppure il tempo di esultare per la vittoria in gara-1 ed ecco che la Gevi torna in campo stasera alle 21 per gara-2 della semifinale playoff a Palestrina. Un match che vedrà i laziali assetati di rivincita dopo la sconfitta all'esordio e i partenopei pronti ad approfittare della pressione che la squadra dell'ex coach azzurro Ponticiell dovrà sostenere. Non ci sarà Guarino, il capitano della Gevi ha subìto un infortunio muscolare, che però è di lieve entità. Possibile il suo rientro venerdì per gara-3 grazie al mago dei recuperi, il dottor Nino D'Alicandro. In casa Napoli si spera comunque in un blitz-bis grazie allo stato di forma eccellente della squadra (nella foto Adrian Chiera). "La vittoria in gara-1 ci ha dato grande fiducia poichè abbiamo dovuto affrontare una partita importante senza il nostro capitano e senza il nostro coach per più di metà gara - commenta Tommaso Milani -. Abbiamo giocato di squadra e difeso alla grande, raccogliendo un contributo importante da ogni membro di questa squadra. Ci aspettiamo una gara 2 completamente diversa dalla partita di ieri. Affronteremo un avversario che avrà grande voglia di rivalsa e ne avranno soprattutto uomini chiave come Rischia e Rossi. Nonostante questo dovremmo essere bravi a fare la nostra partita, con la consapevolezza che le pressioni maggiori saranno su Palestrina. Cercheremo di bissare il colpo di ieri sera e portare la serie sul 2-0". Sarà possibile seguire la gara in diretta sul canale ufficiale YouTube di Lega Nazionale Pallacanestro.

