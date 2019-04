James Harden, Kyrie Irving e Giannis Antetokounmpo: sono loro i protagonisti della notte di playoff Nba. Il Barba centra la terza tripla doppia della sua carriera (32 punti, 13 rimbalzi e 10 assist) e quasi da solo schianta gli Utah Jazz anche in gara-2. Finisce 118-98 e ora la serie lascia Houston con u Rockets in controllo. Discorso simile per i Bucks che in avvio faticano un pochino ma poi regolano Detroit, ancora priva di Blake Griffin, per 120-99. Decisiva la stella Antetokounmpo, 26 punti e 12 rimbalzi, ben coadiuvata dai soliti Bledsoe (27 punti) e Middleton (24 punti e 8 assist). A Boston invece c'è più che mai un uomo solo al comando: Irving che infila 37 punti nel 99-91 contro Indiana e porta Boston sul 2-0.



I risultati del primo turno dei play-off Nba:



Eestern Conference: Milwaukee Bucks-Detroit Pistons 120-99 (2-0); Boston Celtics-Indiana Pacers 99-91 (1-0); Brooklyn Nets-Philadelphia 79ers 18/04 (1-1); Orlando Magic-Toronto Raptors 19/04 (1-1).



Western Conference: Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 18/04 (1-1); Houston Rockets-Utah Jazz 118-98 (2-0); Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 19/04 (0-2); San Antonio Spurs-Denver Nuggets 18/04 (1-1).

© RIPRODUZIONE RISERVATA