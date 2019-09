Relax in penisola sorrentina per la star del basket LeBron James

di Ciriaco M. Viggiano

MASSA LUBRENSE - Aveva già scelto la Campania come meta delle sue vacanze nel 2018, quando aveva visitato la penisola sorrentina, l'isola di Capri e la costiera amalfitana insieme ai familiari. Al richiamo di certe località, d'altra parte, è difficile resistere. E così LeBron James è tornato nella Terra delle Sirene per godersi gli ultimi scampoli dell'estate: una visita le cui immagini, pubblicate su Instagram, hanno puntualmente fatto il giro del web.



Il cestista statunitense, alfiere dei Los Angeles Lakers, è stato avvistato a Marina del Cantone. Dove? Sulla palafitta del ristorante "Lo Scoglio", tradizionale luogo di ritrovo di centinaia di personaggi del jet-set italiano e internazionale. Qui "The King" si è concesso un pranzo a base di piatti e prodotti tipici della penisola sorrentina. E, prima di riprendere il mare, non si è sottratto al rito delle foto-ricordo con lo chef Tommaso De Simone e con gli altri membri dello staff del locale.



A luglio 2018 LeBron James aveva visitato Nerano insieme ai familiari e a una comitiva di amici. Immancabile la sosta nel ristorante gestito dalla famiglia De Simone, dove il campione si era divertito a pescare un'aragosta dalla vasca al centro del locale e si era poi concesso un pranzo a base di pesce. E, anche in quel caso, la sua visita si era trasformata in una festa per i titolari dello "Scoglio" e per tutti gli appassionati di basket.

