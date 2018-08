«RiparTIAmo», il Napoli Basket lancia la campagna abbonamenti

di Stefano Prestisimone

Il Napoli Basket lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2018/19 in cui il club azzurro disputerà il campionato di serie B. #RiparTiAmo, è lo slogan che la nuova società ha scelto. «Con il lancio della campagna abbonamenti - ha dichiarato il neo presidente Federico Grassi -, dopo aver annunciato parte dei giocatori che comporranno il roster, la nostra intenzione è quella di fidelizzare quanto più possibile i tifosi al nostro club. Il nostro è un progetto ambizioso a lungo termine aperto a chiunque volesse contribuire a riportare il grande basket a Napoli, restituendo a questa città ciò che merita. C'è la necessità di ripartire con amore, così come recita il nostro slogan. Ci aspettiamo una bella risposta da parte di tutti i napoletani».



Il Napoli Basket ha deciso di stabilire una quota fissa per la sottoscrizione delle nuove tessere: il costo di un abbonamento è di 60 euro. Coloro che sottoscriveranno la tessera potranno assistere a tutte le 15 partite casalinghe della squadra guidata da coach Lulli nel prossimo campionato di serie B.

