Vittorie per Toronto e Denver nella serie delle semifinali dei playoff dell'Nba contro Philadelphia e Portland. Nelle sfide di gara 4 di Eastern Conference i Toronto Raptors hanno la meglio 101-96 in trasferta contro i Philadelphia 76ers, sugli scudi Kawhi Leonard autore di 39 punti, per i padroni di casa il miglior realizzatore è invece Jimmy Butler, 29 punti a referto.



Al Moda Center di Portland i Denver Nuggets superano 116-112 i Blazers portando la serie di Western Conference sul 2-2. Sugli scudi Jamal Murray, 34 punti, e il solito caldissimo Nikola Jokic che firma la quarta tripla doppia personale in undici match di postseason giocati sin qui: per lui 21 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Per Portland da segnalare i 29 punti di McCollum seguito a 28 da Damian Lillard.

