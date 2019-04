Philadelphia riporta in parità la serie, Denver la apre con un successo. Sono i verdetti della notte di playoff Nba. All'Air Canada Centre i Philadelphia 76ers superano 94-89 i Toronto Raptors portando la semifinale di Eastern Conference sull'1-1. A spingere i Sixers i canestri di Jimmy Butler, 30 punti e 11 rimbalzi. Un successo in rimonta per Phila dopo un pessimo avvio, 17-26 al primo quarto e 38-51 all'intervallo lungo. Nonostante un gap arrivato anche a 19 punti di svantaggio, la squadra ospite rialza la testa recuperando il terreno perduto e passando avanti nel finale del terzo parziale. Toronto, spinta dal pubblico di casa, non ci sta e con una tripla di Lowry seguita da un canestro di Pascal Siakam si porta a -1 a 46” dalla sirena. A chiudere i conti ci pensano Joel Embiid e Tobias Harris. Per i Raptors da segnalare i 35 punti di Kawhi Leonard seguito a 21 da Siakam e a 20 da Lowry. Giovedì in programma gara 3 a Philadelphia.



A Ovest invece Denver fa suo il primo scontro con Portland. Al Pepsi Center i Nuggets grazie a un ispirato Nikola Jokic autore di 37 punti mettono al tappeto 121-113 i Trail Blazers. Gara in sostanziale parità nella prima parte, dopo un 32-32 nel primo quarto, all'intervallo lungo i Nuggets hanno un vantaggio di 3 punti, 58-55. Nel terzo periodo i padroni di casa allungano, 93-84, per poi arginare il ritorno di fiamma di Portland nel finale. Oltre a Jokic, Denver può contare sui 23 punti di Jamal Murray e i 19 di Paul Millsap. I Trail Blazers hanno in Damian Lillard il miglior marcatore con 39 punti supportato da Enes Kanter, 26 punti al rientro. Mercoledì notte, sempre al Pepsi Center, gara 2.

