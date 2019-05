L'Europa del basket si tinge d'azzurro: dopo il trionfo in Europe Cup della Dinamo Sassari, oggi è arrivato il bis targato Bologna. La Virtus, battendo 73-61 in finale il Tenerife, ha alzato al cielo la Champions League. Era dal 1998 che l’Italia non vinceva due coppe europee nella stessa stagione: allora la stessa Virtus vinse l’Eurolega e Verona la Coppa Korac.



Il successo è arrivato nell'atto conclusivo della final four di Anversa, dopo che, venerdì, le VuNere avevano superato i favoritissimi tedeschi del Bamberg. In finale decisivo Punter, con 26 punti, premiato come Mvp e vincitore del trofeo per due anni di fila: con l'Aek di Atene lo scorso anno e ora con Bologna. Una stagione strana per la Virtus che ha brillato in Europa e deluso in campionato dove è fuori dalla zona playoff. Un vittoria, questa, che permette alle VuNere di rimettere una coppa europea in bacheca dopo dieci anni. Non saranno i fasti degli anni Novanta o dei primi Duemila con le due vittorie in Eurolega, ma di questi tempi può andar bene anche così.



© RIPRODUZIONE RISERVATA