Roderick gioca e segna 15 punti ma Napoli è fuori dalla Supercoppa

di Stefano Prestisimone

Buon esordio di Roderick (nella foto) tenendo conto dell'arrivo in extremis dagli Usa (15 punti per lui), ma Gevi Napoli battuta e fuori dalla Supercoppa. Termina con una sconfitta la fase a gironi della manifestazione del team partenopeo sul campo della 2B Control Trapani. 76-61 il punteggio finale del PalaConad che consente ai padroni di casa di chiudere a punteggio pieno nella competizione. Una partita a due facce: prima parte con Napoli che con Roderick in campo fin dal primo minuto va in testa, anche con buon margine, e dopo essere stata raggiunta resta incollata agli avversari. Roderick a fiammate ma con sprazzi di grande qualità, ottimo Spizzichini, bene anche Sherrod. Poi nella ripresa, Napoli crolla pian piano spianando la strada agli avversari che vincono il match e passano il turno in Supercoppa.



«Sono soddisfatto di quanto di buono espresso nel primo tempo - dice coach Lulli -. Nel secondo tempo siamo crollati dal punto di vista fisico perchè giocare due partite in due giorni in questa fase della stagione è davvero dura. Roderick ha giocato più minuti di quelli previsti. C'è da lavorare tanto in palestra e puntare ad inserire Terrence che solo oggi si è unito al resto del gruppo. Abbiamo ancora tre settimane prima dell'inizio del campionato, lavoreremo per farci trovare pronti il 6 ottobre a Rieti nel nostro esordio in campionato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA