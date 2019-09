Roderick tranquillizza i tifosi su Fb: «Gevi Napoli, sto arrivando»

di Stefano Prestisimone

Terrence Roderick, guardia della Gevi Napoli Basket di A2, ha voluto mandare un videomessaggio girato con il suo cellulare a tutti i tifosi azzurri, in vista del suo imminente arrivo in città. Si erano diffuse infatti voci infondate su possibili sirene da parte di squadre greche per il giocatore nativo di Philadelphia. Ma è tutto falso, Roderick sarà a Napoli la prossima settimana. Giocatore spettacolare nato sui playground della sua città, è un talento quasi inarrestabile in uno contro uno. Ha avuto una vita complicata, diventando padre troppo presto, poi la carriera tra Italia e Israele. Ora potrebbe diventare l'isolo dei tifosi napoletani.







«Ho fatto questo video per annunciare il mio arrivo in città. Settimana prossima sarò a Napoli. Mi dispiace per il ritardo, purtroppo ci son stati dei problemi con il passaporto, ma ora è tutto risolto. Credo di aver fatto tutto ciò che era possibile. Ci vediamo tra qualche giorno! Se domenica non sarò lì, vincete in Supercoppa anche per me. Ciao!»

