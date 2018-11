Totti conquista New York: l'Nba lo celebra al Madison Square Garden

di Gianluca Lengua

La Grande Mela ha accolto Francesco Totti come una star: l’ex numero 10 sta trascorrendo il ponte del 1° novembre a New York assieme alla famiglia per staccare dallo stress del campionato in attesa della partite di domenica contro la Fiorentina. Totti al Franchi sarà presente, ma intanto ha visitato una delle città più affascinanti del mondo: shopping alla Fifth Avenue e Soho, una visita a Times Square, a Central Park e al World Trade Center, muovendosi rigorosamente in metropolitana. La sera di Halloween i figli Cristian e Chanel si sono mascherati in uno delle centinaia di negozi dove alcuni di tifosi e appassionati di calcio hanno riconosciuto l’ex Capitano chiedendogli selfie e autografi. In serata tappa al Madison Square Garden dove ha assistito alla partita tra Indiana Pacers e New York Knicks (107-101). Ed è stato proprio lì che lo staff dell’Nba lo ha riconosciuto e invitato al centro del campo dove a fine partita si è fatto scattare una foto che è finita sulle stories dell’account Instagram ufficiale seguito da 31,8 milioni di persone.

