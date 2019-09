Scafati, primi segnali positivi: ​Putney dà spettacolo contro Caserta

di Francesco Quagliozzi

SCAFATI - Primo match stagionale al PalaMangano e primo successo per la Givova di coach Giulio Griccioli, che si è aggiudicata il XIX Memorial Mangano-Lamanna per 100-57 contro la Sport & Club Caserta di coach Nando Gentile, secondo club campano impegnato nella prossima A2. Davanti a circa 500 appassionati, in un PalaMangano ancora rovente per gli ultimi scampoli di afa, buone indicazioni sono venute dal campo, soprattutto legate all'inserimento di Putney, atleta che ha palesato, a dispetto dei pochissimi giorni di allenamento avuti a disposizione con il suo nuovo team, verticalità, atletismo e tecnica, doti che farebbero fare un bel salto di qualità ai gialloblù che già possono contare su Frazier (mvp del Mangano-Lamanna con 26 punti e diverse giocate da appalusi), Fall, Markovic, sul ritorno di Lupusor e Crow (capitano al Mangano-Lamanna) e su un'ossatura di squadra ben collaudata e costituita da Rossato (miglior giovane del Mangano-Lamanna), Ammannato, Tommasini e Contento.



