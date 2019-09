Agonia Scandone Avellino, la deadline è sempre più vicina

di Franco Marra

Fra due settimane si gioca, fra soli quattordici giorni comincerà il campionato di serie B, con la Scandone che domenica 29 settembre alle 18 dovrebbe essere impegnata sul campo di Minturno contro lo Scauri. Il condizionale è quanto mai d'obbligo, perché il club biancoverde, ad oggi, non ha alcun tesserato, sia per quanto riguarda lo staff tecnico che per il roster. E' vero che la Scandone si è iscritta a tre campionati giovanili, ma quello era un adempimento obbligatorioo. Sul futuro della Scandone, dunque, continuano ad addensarsi nubi nerissime, che non hanno nulla a che vedere con quelle dell'incendio della fabbrica di Pianodardine, ma che minacciano di fare danni serissimi allo sport avellinese.



