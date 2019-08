Avellino, la pista della liquidazione e il monito di Festa: «Ce lo dicano»

di Giovanbattista La Rosa

Dopo l'incontro di martedì sera con i tifosi, De Cesare ha colloquiato con i più stretti collaboratori arrivando ad una conclusione: mettere in liquidazione la Scandone.



Il 2 settembre sarà l'epilogo del club più glorioso e vincente della città. La Sidigas e De Cesare non hanno né mezzi, né voglia per andare avanti. Troppi debiti ed una gestione opinabile, su cui sono in atto delle indagini, hanno indotto la Sidigas a dover disfarsi del team di basket. Ora ritorna d'attualità la wild-card, rifiutata dal primo cittadino Festa un mese e mezzo fa assieme alla complicità del presidente Claudio Mauriello e Cosimo Sibilia, finendo per perdere solo del tempo.



