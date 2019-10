La Scandone Avellino si rinforza: sotto le plance arriva Locci

di Giovanbattista La Rosa

Qualche arma in più coach Gianluca De Gennaro l'avrà a disposizione domenica sera contro la Stella Azzurra. La campagna acquisti è sempre in corso d'opera ed è proseguita con gli innesti dello slavo Vladimir Rajacic ed il pivot Andrea Locci. L'ala serba di formazione italiana sarà un tassello in più su cui poter puntare negli esterni, mentre sotto i tabelloni lo staff tecnico ha deciso di puntare su Andrea Locci. Il lungo, classe '93 di 203 centimetri, ha firmato fino al termine della stagione con Avellino. L'anno passato ha indossato le maglie di Battipaglia in B per sole 8 partite, prima di trasferirsi a Catanzaro in C. Quest'annata agonistica l'ha iniziata allenandosi con il Basket Ravenna in A2, là dove coach Cancellieri non gli ha potuto garantire spazio. Ecco il trasferimento ad Avellino per rinforzare un organico certamente non di prima fascia, ma che oggi ha la possibilità di conquistare la salvezza, obiettivo a cui la Scandone deve assolutamente puntare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO