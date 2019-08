Buio Scandone, pressing Melillo: «Va chiesta la wild card alla Lega»

di Giovanbattista La Rosa

È bastato veder scorrere un pallone su un prato per dimenticarsi di un'estate sportiva avellinese trascorsa tra tribunali, incertezze ed autoretrocessione.



Della Scandone, ormai, non si ricorda più nessuno, eppure il sodalizio biancoverde è ancora vivo ed iscritto al campionato di B. Tutte le avversarie del prossimo torneo hanno iniziato o stanno per iniziare la stagione, mentre ad Avellino non s'intravede né l'ombra di un giocatore, né un'idea precisa su come si voglia far continuare l'attività. I telefoni del presidente e della proprietà squillano a lungo ma a vuoto, l'unico a rispondere è Nicola Alberani, ancora sotto contratto, ma incapace di dare risposte esaustive. L'incognita sul club resta. L'intenzione, almeno le manovre di quest'ultimo periodo portano in questa direzione, è attendere la fine del mese per poi o staccare definitivamente la spina, sancendo così la messa in liquidazione del club o provare un colpo di coda reperendo garanzie per la fideiussione bancaria da presentare il 2 di settembre proseguendo l'attività fin dove è possibile arrivare.



