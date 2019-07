Scandone Avellino, primo bivio: è il giorno della rata per l'iscrizione

di Franco Marra

Oggi scatta la prima ora «X» per la Scandone. Scade infatti il termine per il pagamento della prima rata dell'iscrizione alla Lega Nazionale Pallacanestro. Si tratta di soli 1.800 euro, una cifra irrisoria da pagare, ma che potrà essere il segnale di presenza da parte della Sidigas e dell'ingegnere De Cesare.



Finora società e patron sono stati assolutamente latitanti, con l'amministratore delegato arroccato nella sua residenza partenopea, e con il presidente Mauriello impegnato solo nel calcio. Ed a questo punto sorge spontanea una domanda, una delle tante che presumibilmente resteranno a lungo senza risposta: che senso ha avuto nominare un presidente totalmente avulso dal basket e che mostra interesse meno di zero per la Scandone?



