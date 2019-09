Scandone Avellino, ultimi giorni per evitare la scomparsa definitiva

di Franco Marra

Mentre con la Supercoppa in programma a Bari è iniziata ufficialmente la stagione della massima serie, che dopo venti anni non vedrà Avellino ai nastri di partenza, si assottigliano sempre di più le possibilità che la Scandone possa essere presente alla prima del campionato di serie B. Il primo turno si giocherà domenica prossima a Minturno contro lo Scauri, ma in questo momento è difficile che la formazione avellinese possa scendere in campo. Anche perché ad oggi, a soli sei giorni dai termini di scadenza per il tesseramento di tecnici, atleti e dirigenti, una formazione non c'è ancora.



