Sherrod, primo colpo della Gevi: un pivot con l'hobby della musica

di Stefano Prestisimone

Primo colpo di mercato della GeVi Napoli Basket per la stagione 2019/2020. E' ufficiale: Brandon Sherrod sarà il centro del team azzurro che disputerà la A2 dopo aver acquisito il titolo dal Legnano. Approdato in Italia nel 2016 dopo l’università a Yale, ha vestito la maglia di Roseto chiudendo il campionato con oltre 13 punti di media e 8,5 rimbalzi. Nella stagione successiva l’esperienza a Scafati, con 15,6 punti e 10,5 rimbalzi per gara (risultando alla fine il migliore dell’intero girone).



Nella scorsa stagione il ritorno a Roseto con 15 punti e oltre 8 rimbalzi a partita. Un ragazzo estroverso che ha caratteristiche fuori dal parquet che potrebbero renderlo un vero e proprio beniamino dei tifosi del Palabarbuto. Scelta eccellente da parte del gm Antonio Mirenghi e del coach Gianluca Lulli. Queste le sue prime dichiarazioni da neo-azzurro: “Sono molto contento di essere un nuovo giocatore del Napoli Basket e di essere stato scelto dalla società del presidente Grassi per il ritorno di una piazza fantastica in serie A2. Sono molto emozionato per questa mia nuova avventura e non vedo l'ora di assaporare il calore del PalaBarbuto. Ho già parlato con il coach e c'è la volontà di far bene lavorando insieme. Voglio vivere una stagione importante insieme ai miei nuovi tifosi e spero di dare il mio contributo per puntare ad una stagione ricca di soddisfazioni”.

