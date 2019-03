La lunga attesa della Sidigas: aspettando Nichols Godot

di Giovanbattista La Rosa

Doppia allenamento ieri per la Scandone Avellino. I cestisti biancoverdi si sono ritrovati in mattinata al Country Sport per una seduta di pesi e piscina e nel pomeriggio al PalaAcone di Pratola Serra.



Il primo obiettivo di Nenad Vucinic è rimettere insieme il gruppo, ritrovando gli infortunati di lungo corso. Ma il ritorno degli acciaccati potrebbe non avvenire nel breve periodo. Desta ancora molte preoccupazioni Dementris Nichols. L'atleta ieri non si è allenato con la squadra, svolgendo per l'ennesima settimana lavoro differenziato. Impossibile vederlo in campo nel match di domenica pomeriggio contro la Reyer Venezia. Il coach avrebbe preferito giocarsi la partita alla pari, ma non sarà così. Come all'andata ci sarà il quasi certo forfait dello statunitense, che a questo punto medici e preparatore potrebbero pensare di recuperare direttamente per il match di aprile contro Trieste. Ormai il rientro di Nichols è un aspettare Godot continuo. A differenza dell'opera di Beckett, la Sidigas incrocia le dita aspettando il ritorno in campo dell'ala di Boston. L'altro assente di lungo corso è Filloy. L'italo argentino ha svolto lavoro differenziato proprio come il collega. Il fastidio alla schiena prosegue. Lo staff valuterà nei prossimi allenamenti la sua condizione, ma la presenza in campo contro Venezia è comunque possibile. Per quanto riguarda Hamady N'Diaye, differenziato anche per lui per i problemi alla schiena che non dovrebbero pregiudicarne l'utilizzo. Stesso discorso per Harper, tenuto a riposo dopo la botta al ginocchio, ma pronto a riprendersi. Lo statunitense è la scoperta migliore di questo finale di stagione, che potrebbe consentire ai biancoverdi di compiere un passo in avanti in classifica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO