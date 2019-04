Avellino a valanga travolge Torino: ​un calcio alla crisi

di Franco Marra

Dopo quattro sconfitte consecutive la Sidigas Avellino ritrova il successo e ottiene due punti importantissimi per la corsa ai playoff. La Fiat Torino fa quello che può contro gli scatenati biancoverdi, che si impongono nettamente per 109 a 82, dopo aver raggiunto anche il + 36 (83-47 al 27'). La Sidigas Avellino è priva di Green e N'Diaye, con Harper regolarmente in campo e con Young che rientra a distanza di 69 giorni dall'infortunio.



La Scandone non può fallire l'obiettivo della vittoria, e parte subito forte con il 6 a 0, ribaltato però dalla Fiat Torino (6-7 al 4'). Il nuovo break di 10 a 0 consente alla Sidigas di prendere decisamente in mano le redini dell'incontro, grazie ad una buona difesa e ad un attacco che funziona bene, grazie alla buona circolazione della palla, ed a percentuali di tiro eccellenti. Torino in settimana si è allenata poco, e gli effetti si vedono in campo, con il distacco che raggiunge la doppia cifra al primo intervallo (28-17 al 10').



La Fiat si affida alla buona vena di Wilson, autore di 9 punti nella seconda frazione, ma è troppo poco per impensierire la Sidigas, che continua a martellare la retina avversaria, andando a canestro con continuità. Il distacco inevitabilmente aumenta con il passare dei minuti, mantenendosi sempre oltre la doppia cifra. La Sidigas colpisce sia dalla distanza che dall'area portandosi sul + 21 al 18' (55-34), dopo le triple di Campogrande e Nichols.



Il trend della prima parte di gara non cambia alla ripresa del gioco, perché dopo il timido tentativo di rosicchiare qualche punto da parte di Torino (63-45 al 23'), la Sidigas mette dentro cinque triple in fila, due con Filloy e tre con Silins, che però si infortuna. Il vantaggio sale addirittura al + 36 (83-47 al 27'), con Torino che riesce comunque a recuperare qualche punticino (85-56 al 29'), e con il terzo periodo che si chiude sull'87 a 58. Risultato ormai in ghiaccio per una Sidigas che comunque non commette l'errore di fermarsi, mantenendo il distacco sempre intorno ai 30 punti.

