Sidigas Avellino, crisi nera e playoff sempre più a rischio

di Giovanbattista La Rosa

Playoff a rischio e squadra allo sbando. La Scandone al completo, senza più l'alibi degli infortuni, cambia volto ma non risultato.



Irpini identici e per certi aspetti peggiori del recente passato. La squadra ha qualcosa che non va nel suo meccanismo più interiore, manca di quell'ingrediente chiamato chimica, utile a tenere unito il gruppo. Ognuno gioca per proprio conto e sembra evidente la frattura all'interno dello spogliatoio: da un lato gli americani forti e talentuosi, dall'altro gli italiani, pochi e di basso profilo. La sconfitta di Pesaro non passa sotto silenzio e produrrà degli scossoni. Il primo effetto di un ko indigesto a staff e dirigenza è il ritorno immediato in palestra a Pratola Serra. Oggi, i biancoverdi, prima dell'allenamento, si sottoporranno ad una seduta video, per rivedere l'ultimo match. La visione di un film horror sarebbe meno dolorosa. Mercoledì e giovedì riprenderanno gli ultimi allenamenti itineranti, questa volta si farà tappa al PalaMaggiò di Caserta. La Scandone è chiamata a fornire delle risposte ed a pretenderle deve essere la proprietà Sidigas, chiamata a farsi viva e decidere in che modo continuare la stagione, se dare fiducia agli attuali tesserati, come sarà, oppure mettere fine all'esperimento Vucinic. Un dato è oggi inconfutabile: i playoff della stagione 2018-2019 sono a rischio. Perdendo a Pesaro la Scandone ha sciupato una palla break per agganciare in classifica Cremona. Il terzo posto, ora, è decisamente un miraggio. Bisogna tenere stretta la quarta posizione, ma la concorrenza è agguerrita. Assieme alla Sidigas a 28 punti ci sono Brindisi e Varese, con entrambe le squadre i biancoverdi hanno lo scontro diretto a favore, ma la gara del 5 maggio contro i pugliesi si prospetta a questo punto decisiva per definire la posizione di classifica.



