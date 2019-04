Sidigas Avellino, via Vucinic: promosso l'assistente Maffezzoli

di Giovanbattista La Rosa

L'esperienza di Nenad Vucinic in Irpinia è terminata. La scintilla non è mai scoccata e l'epilogo non sorprende, anzi, è scontato. Il tecnico di Belgrado, con cui la società ieri ha annunciato la risoluzione consensuale, è stato rimpiazzato da Massimo Maffezzoli. L'allenatore veronese, già assistente di Sacchetti con la Nazionale, per la prima volta guida la squadra da capo allenatore, con esordio domenica a Sassari.



L'opzione interna è una decisione inevitabile, viste le condizioni. Ieri, dopo la disfatta con Trieste, la squadra si è ritrovata al PalaDelMauro già con Maffezzoli, seduta rigorosamente a porte chiuse per tenere a distanza occhi indiscreti, provando soprattutto a fare il punto della situazione con la squadra. A cinque giornate dal termine si è arrivati a dare una scossa ed ora i giocatori non hanno più alibi. Il tecnico serbo è stato messo alla porta, ma per arrivare a questa decisione è stata necessaria la contestazione dei tifosi. Martedì sera c'è stato un faccia a faccia tra il tecnico, Alberani e De Cesare in cui il patron ha prima tranquillizzato il coach sul futuro, per poi fare marcia indietro dopo aver appreso della rabbia dei tifosi. I supporter, in maniera civile, hanno invocato l'allontanamento dell'allenatore. Ieri il ds ha colloquiato a lungo con Maffezzoli, ma a benedire l'operazione è stato l'ingegnere. L'avvicendamento in panchina sarebbe dovuto arrivare prima, già dopo la Coppa Italia o addirittura a dicembre scorso, subito dopo lo sciopero bianco di Trieste. All'epoca le difficoltà economiche nascosero gli evidenti errori tecnici. Di fatto, però, che l'allenatore fosse un bluff si è capito dopo la prima settimana di allenamenti, tant'è che Alberani ha tentato di costruire la squadra più forte e di talento possibile per mascherare le magagne tecniche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO