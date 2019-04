Avellino finalmente al completo: Young prova a forzare per i playoff

di Giovanbattista La Rosa

PalaDelMauro ancora «congelato», e allora il pellegrinaggio della Scandone potrebbe proseguire. In caso di indisponibilità, il team biancoverde questo pomeriggio tornerà a calcare il parquet del PalaMaggiò di Caserta, perché l'impianto avellinese non è pronto a riabbracciare il team allenato da Nenad Vucinic. La società aveva in realtà già programmato il rientro a via Zoccolari, tant'è che non era ipotizzato un nuovo allenamento al Maggiò, che è stato poi «prenotato», se servirà, nelle scorse ore grazie alla collaborazione della Juve Caserta. Il club bianconero ha offerto agli irpini cooperazione ed ospitalità. Al club biancoverde il PalaDelMauro in ogni caso dovrebbe essere disponibile lunedì, resta da capire su quale campo la Sidigas si allenerà oggi e domani. Il parquet di Caserta tra 24 ore non potrà essere preso in considerazione, giacché il club bianconero giocherà nel pomeriggio in casa contro la formazione dell'Alfa Basket Catania. I biancoverdi vorrebbero anticipare il più possibile il rientro a casa, oggi i dirigenti irpini contano di ricevere feedback positivi.



