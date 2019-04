Sidigas Avellino, che botta: si ferma anche il totem Green

di Giovanbattista La Rosa

La Scandone ieri è tornata in palestra con una certezza e qualche dubbio in vista della partita di sabato sera contro Torino. Nel prossimo match è sicura l'assenza di Caleb Green. L'ala americana salterà la partita a causa di una distorsione al ginocchio destro, che lo ha messo ko a Sassari, tanto è vero che è stato in campo soltanto per quindici minuti. L'esito degli esami effettuati lunedì e il responso dei consulti medici eseguiti ieri non lasciano scampo: stop di due settimane. Il cestista riposerà questa giornata e la prossima contro Milano, poi si vedrà. Il ritorno in campo dovrebbe avvenire domenica 5 maggio contro l'Happy Casa Brindisi, più una speranza che una certezza. Lo staff medico proverà ad accelerare i tempi di recupero, cercando di buttare nella mischia lo statunitense nel match che può valere l'accesso ai playoff. Ma per far sì che la gara contro i pugliesi sia quella chiave, la Sidigas deve tornare a fare punti pesanti ad iniziare dal prossimo match casalingo.



