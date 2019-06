Avellino, che colpo sotto canestro: ingaggiato il gigante Obepka

di Giovanbattista La Rosa

La Scandone mette sotto contratto Chris Obepka ed è il primo giocatore della prossima stagione.



A darne annuncio con grande anticipo è stata l'agenzia di rappresentanza dell'atleta. La ProStep Agency di Boris Gorenc via Twitter ha anticipato tutti, rendendo noto nella mattinata di ieri l'accordo annuale tra Obepka e la Sidigas Avellino. Si tratta di un lungo nigeriano, 206 centimetri del 1993, che nell'ultima stagione agonistica ha calcato i parquet libanesi con lo Sporting Al Ryadi Beirut con cui ha giocato 9 gare in 20.0 minuti di gioco segnando 7.0 punti e portando a casa altrettanti rimbalzi. La restante parte di stagione l'ha trascorsa in Argentina al Quimsa come il su profilo sul sito della ProStep.



