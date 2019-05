Avellino, Maffezzoli suona la carica: «Insieme a Milano per crederci»

di Giovanbattista La Rosa

Il playoff si avvicina e la Scandone chiude le porte del PalaDelMauro. Lontano da occhi indiscreti coach Maffezzoli ed il suo staff tecnico possono preparare le strategie per la serie contro l'Olimpia Milano.



I biancoverdi desiderano sorprendere la formazioni di Simone Pianigiani, che sarà priva di tre giocatori del quintetto base: Mike James, Nemanja Nedovic e Arturas Gudaitis. Assenze pesanti, ma Pianigiani ha delle valide alternative. Oggi la Sidigas sosterrà il suo ultimo allenamento sul parquet di casa, poi la partenza. Sabato alle 19 gara di playoff contro la corazzata Armani. Sulla carta sfida improba, ma coach Maffezzoli ci tiene a sottolineare quanto la sua Sidigas non abbia alcuna intenzione di andare in gita al Forum. «Affrontiamo la squadra più forte della serie A, non andremo lì per una scampagnata, anzi, dovremo farci trovare pronti per sfruttare l'occasione e ci sarà l'opportunità di divertirci. Scenderemo in campo con una leggerezza che non ci è mai appartenuta. Non è nostra intenzione uscire 3-0, cercheremo di tenere la serie viva».



