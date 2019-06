Avellino, mercato in standby: Ricci non ha sciolto le riserve

di Giovanbattista La Rosa

Fari puntati sulla trattativa dell'estate per la Scandone Avellino. I biancoverdi sono in attesa di una risposta di Giampolo Ricci ed in questi gironi arriverà il responso, non si andrà oltre questa settimana.



I rappresentanti dell'atleta sono lusingati dalla proposta avellinese e di fatto starebbero cercando di convincere il ragazzo ad accettare l'offerta irpina. La palla passa all'atleta romano, che ha deciso di prendersi ancora qualche ora. Ricci con un sì o un no definirà il suo futuro e quella della Sidigas. Se il giocatore accetterà Avellino i biancoverdi inseriranno una pedina italiana nel roster e soprattutto in quintetto. Un ruolo importante che permetterebbe al ds Nicola Alberani di impostare il roster così come aveva pensato inizialmente. In caso di rifiuto i biancoverdi dovranno trovare un'alternativa, inserendo obbligatoriamente una pedina straniera nella posizione di ala forte ed un italiano come cambio del playmaker. In questa posizione oltre ai nomi di Marco Giuri e Tommaso Laquintana i biancoverdi hanno fatto un sondaggio per Riccardo Bolpin. Dalla decisione di Ricci dipenderanno le scelte dei biancoverdi. Da via Zoccolari non si sbilanciano nelle previsioni, ma la sensazione è che il giocatore alla fine possa accettare, specialmente per il ruolo di leadership che potrà avere all'interno dello spogliatoio. Che il giocatore lasci Cremona non ci sono dubbi, tanto è vero che la Vanoli si è tutelata pescando dalla serie A2 l'ex rosetano di scuola Reyer Nicola Akele.



