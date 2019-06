Avellino con il nodo italiani: il nome nuovo è Gaspardo

di Franco Marra

La Reyer Venezia ha vinto il suo secondo scudetto negli ultimi tre anni. Un successo che premia il lavoro e gli investimenti del club veneto che solo due anni fa si impose dopo aver eliminato la Sidigas in semifinale. Ma sembra passato un secolo, perché Venezia continua la sua corsa ai vertici del nostro campionato, mentre ad Avellino gli obiettivi sembrano davvero ridimensionati, con investimenti sempre al ribasso, e le difficoltà, quindi, di cercar di costruire un roster competitivo. Anche perché quest'anno, dopo tre partecipazioni, la Sidigas non disputerà la FIBA Champions League, limitandosi a partecipare alla Europe Cup, la quarta coppa europea. Anche se non c'è ancora ufficialità neanche per questo. In questa settimana bisognerà occuparsi degli eventuali ulteriori adempimenti per l'iscrizione al prossimo campionato, con il 30 giugno che è la data entro la quale dovrà essere predisposta la documentazione necessaria. Il 2 luglio la Federazione potrà poi invitare a regolarizzare la propria posizione, entro 10 giorni, le società che non risulteranno a posto con la documentazione richiesta. Per la Sidigas, nonostante da quest'anno i controlli della Comtec saranno ancor più stringenti del passato, non dovrebbero esserci problemi.



