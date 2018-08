La Sidigas Avellino chiude col botto e si aggiudica l'ex stella Nba Cole

di Giovanbattista La Rosa

Chiude con il botto la campagna acquisti della Sidigas Scandone Avellino. Gli irpini sono riusciti ad assicurarsi le prestazioni della point guard statunitense Norris Cole.



L'affare si è rivelato essere qualcosa di più di un banale sogno di mezza estate. Brava Avellino nel credere nell'operazione, cogliendo l'opportunità di mettere sotto contratto il giocatore che lo scorso anno vestiva la maglia degli israeliani del Maccabi Tel Aviv. «Ce l'abbiamo fatta, siamo contenti», chiosa il diesse Nicola Alberani, ben conscio di aver agganciato al suo amo un pesce davvero grosso. La trentenne play guardia statunitense, 188 centimetri, nativa di Dayton, Ohio, la passata stagione con gli israeliani ha realizzato 12.6 punti di media in Eurolega con il 31% da tre punti. In NBA, dopo il College a Cleveland, ha vinto due titoli consecutivi con i Miami Heat nella stagione 2011/2012 e 2012/2013, risultando prezioso nei playoff. Nella storia della franchigia della Florida è ricordato come il quarto rookie di sempre a segnare 20 punti in una gara. Al primo anno NBA ha partecipato anche all'All-Star-Game Rising Star. Ha indossato, inoltre, le canotte dei New Orleans Pelicans, Ohklahoma City Thunder ed in Cina degli Shandong Golden Stars.



«È il giocatore che ci serviva», ammette con soddisfazione Alberani. Avellino ha potuto raggiungere Cole grazie ad un extrabudget stanziato da Gianandrea De Cesare. La proprietà lo ha messo a disposizione per riportare Ragland, poi confermato nel momento in cui la trattativa con l'ex biancoverde non ha avuto esito positivo. L'accordo, annuale, vedrà Cole percepire una cifra attorno ai 500 mila dollari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO