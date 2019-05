Avellino pronta a stupire ancora: sul parquet di Milano per l'impresa

di Franco Marra

Siamo arrivati a gara-5 dei quarti dei play-off fra Sidigas ed Armani, un finale che in pochi avrebbero previsto al termine della stagione regolare. 3 a 0, al massimo 3 a 1 per Milano. Erano questi i pronostici della vigilia. Ed invece siamo sul 2 a 2, e questa sera si deciderà chi andrà ad affrontare la già qualificata Sassari nelle semifinali. Teatro della sfida sarà il Mediolanum Forum di Assago dove, con inizio alle 20 e 30, si affronteranno Armani Milano e Sidigas Avellino. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Eurosport 2 ed Eurosport Player, e sarà diretta da Sahin, Weidmann ed Attard. Una designazione, quella dell'arbitro turco, che ha fatto sorgere qualche perplessità nella tifoseria biancoverde, visto che aveva già diretto gara-2, con una performance decisamente negativa nei confronti della formazione avellinese. Ma la Sidigas di quest'anno è abituata a combattere contro ogni cosa, e non si farà certamente intimorire da una strana designazione. La migliore direzione di gara è stata quella di gara-3, pur con qualche fischio dubbio, mentre nelle altre occasioni la Sidigas ha dovuto subire tanto, troppo. Comunque Filloy e compagni dovranno essere bravi a non farsi condizionare da questi fattori, che lasciamo ai commenti della tifoseria, ed essere concentrati sulla partita, sugli avversari già battuti per due volte e che, per questo, potranno perdere ancora.



