Avellino, Vucinic porta tutti in ritiro per l'assalto alla Vuelle Pesaro

Ritiro «logistico» e non punitivo. Per la seconda volta in stagione i biancoverdi salutano l'Irpinia, cercando rifugio altrove. Tra fine novembre e dicembre la Sidigas decise di cementare il gruppo portando tutti ad Agropoli, l'esperimento fallì clamorosamente.



Questa volta la Scandone fa i bagagli e si trasferisce da oggi, sino a sabato, a Porto San Giorgio. Il Pala Savelli ospiterà gli irpini esattamente ad un'ora e mezza di distanza da Pesaro, dove domenica prossima i biancoverdi affronteranno la squadra di coach Matteo Boniciolli. Non è un ritiro «severo», la decisione di emigrare è stata presa dai vertici dirigenziali e tecnici del club biancoverde, per garantire massimo comfort alla squadra e non soltanto in vista dei delicati appuntamenti a cui è attesa da qui alla fine del campionato. La scelta di abbandonare il capoluogo irpino è stata appoggiata da tutti i componenti dello staff tecnico e societario. Vucinic ed Alberani non hanno esitato ad agire nel momento in cui la proprietà ha dato l'ok.



