La Sidigas Avellino valuta il ritorno di Biligha sotto le plance

Il fine settimana del basket di serie A non ha fatto registrare movimenti di rilievo. Solo tanti rumors, che andranno poi verificati nei prossimi giorni. Per la Sidigas Avellino restano sempre in piedi le varie trattative intavolate nei giorni scorsi, dalle quali si spera possa arrivare la tanto attesa fumata bianca. Il club biancoverde potrebbe provare a riportare in Irpinia Paul Biligha, per il quale, oltre alle offerte provenienti dall'estero, ci sarebbero anche quelle di Brescia, alla finestra anche per conoscere cosa farà Tyler Cain, che Varese vorrebbe trattenere. La concorrenza è forte, e molti giocatori italiani sono attirati dalle offerte provenienti dalla Germania. Ècosì per Flaccadori, che potrebbe finire nella lega tedesca, salvo un inserimento nelle trattative di Milano, che potrebbe vedere nel giocatore ex Trento un prospetto valido per il suo roster. Un roster che, nonostante l'arrivo di Messina, dovrebbe perdere Amedeo Della Valle, ormai ai dettagli con l'Alba Berlino. L'Armani starebbe tentando di portare alla corte di Messina anche Abass, per il quale sembra che ci sia un interessamento della Virtus Bologna. La formazione felsinea, che ha scippato Ricci alla Sidigas, e che potrebbe essere multata di 250.000 euro dalla FIBA per la mancata conferma dell'iscrizione alla Champions League, sembra abbia fatto un'offerta fra i due milioni ed i due milioni e mezzo di euro per un contratto biennale a Milos Teodosic. Cifre che quasi nessun'altra formazione italiana si può permettere per un singolo giocatore.



