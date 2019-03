Avellino senza pace: anche N'Diaye è in dubbio

di Giovanbattista La Rosa

Da Pratola Serra la carovana Sidigas si è spostata al PalaNapolitano di Marigliano. La società locale e l'amministrazione hanno invitato ed ospitato il club biancoverde, cosa era già accaduta in passato.



L'allenamento di giovedì nel centro partenopeo potrebbe non essere un caso isolato, in queste settimane di allenamento on the road Pratola Serra e Marigliano potrebbero alternarsi nell'ospitare i cestisti della Scandone. Da un punto di vista logistico gli spostamenti non aiutano, ma il club è costretto a fare di necessità virtù e l'assenza ad Avellino di strutture alternative adeguate dovrebbe far riflettere. «Qualcosa è cambiato nei nostri allenamenti spiega il preparatore Mimmo Papa i lavori combinanti sono ristretti alla palestra del Country e dopo gli esercizi di forza non ci sono sedute di tiro o lavori specifici». Allenarsi in un campo piccolo cambia totalmente la condizione ambientale, ma le difficoltà sono principalmente logistiche, perché nel quartier generale del PalaDelMauro oltre alla presenza di una palestra c'è l'infermeria attrezzata. Adesso oltre i giocatori ci sono macchinari itineranti, che fanno la spola tra Avellino, Pratola Serra e Marigliano. Ogni spostamento per terapisti e magazzinieri è una trasferta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO