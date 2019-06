La Sidigas testa i cestisti italiani: sotto esame Mennella e Guariglia

di Giovanbattista La Rosa

A meno di una settimana dalla conclusione della stagione agonistica la Sidigas sul mercato è la più attiva tra le squadre di serie A. I biancoverdi hanno ormai chiuso con Brand Taylor. L'americano nel weekend è stato in Irpinia, non solo perché invitato dal diesse Alberani, ma anche per cercare casa e sottoporsi alle visite mediche. Il ragazzo ha saltato l'ultima parte di stagione con Bergamo a causa di un problema ad un polso, lesione di un osso, che lo ha costretto a restare fuori dai giochi. L'ufficializzazione dell'accordo dovrebbe arrivare a breve, i biancoverdi sono stati i primi ad assicurarsi il giocatore seguito dal diesse Alberani da tempo.



