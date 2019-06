La Sidigas Avellino non si ferma più: arriva anche il gigante lettone Treier

di Giovanbattista La Rosa

La raffica di annunci della Scandone Avellino non si arresta. I biancoverdi hanno ufficializzato l'accordo con Kaspar Treier.



Ala forte nata a Tartu nel 1999 di nazionalità lettone, ma con in possesso della formazione italiana, che gli consentirà di essere annoverato tra i giocatori che costituiranno il pacchetto italiano. Il ragazzo, 202 centimetri per 100 chilogrammi, si è legato alla formazione avellinese con un contratto annuale con opzione per un secondo e possibilità di uscita per entrambe le parti. Il cestista, cresciuto a Moncalieri prima e poi trasferitosi a Montegranaro, ha disputato un buon campionato di serie A2 con la Poderosa di coach Cesare Pancotto. Il cestista lettone ha avuto una media di 14.0 minuti a partita realizzando una media di 5.1 punti e catturando 2.7 rimbalzi. La specialità della casa del cestista di Tartu è il tiro da tre punti, la cui percentuale è stata del 34.7% al termine della stagione. A fine campionato il cestista è tornato in Estonia per sottoporsi ad un intervento di pulizia del ginocchio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO