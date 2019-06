Avellino, un altro colpo grosso: da Brindisi arriva l'ala ​Chappell

Dopo aver messo sotto contratto Chris Obekpa, la Sidigas Avellino ingaggia anche Jeremy Lamar Chappell. Nativo di Cincinnati nell'Ohio, l'ala statunitense proviene dall'Happy Casa Brindisi, formazione con la quale ha giocato nella passata stagione, dopo aver esordito nel nostro campionato l'anno prima con la maglia di Cantù. Chappell muove i primi passi alla Northwest High School, continuando la sua formazione alla Robert Morris University di Pittsburgh. La sua carriera professionistica inizia in Polonia con lo Znicz Jaroslaw, poi si trasferisce in Ucraina, prima con l'Hoverla, e per le due stagioni successive con il Ferro-ZNTU, formazione con la quale vince la coppa di Ucraina. Nel 2013/2014 il passaggio al Triumph Lyubertsy, dove raggiunge la finale di EuroChallenge, mentre nei due campionati successivi milita nelle fila dell'Avtodor Saratov. Nel 2016/2017 Chappell viene ingaggiato dal Banvit, dove vince la Coppa di Turchia, ma fallisce la conquista della Basketball Champions League perdendo in finale con Tenerife. Poi le due stagioni italiane, ed ora l'approdo alla Sidigas, dopo un campionato con Brindisi da 12,8 punti di media, con il 56,4% da due punti, il 37,1% da tre e l'87,2% ai liberi.

