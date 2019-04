Sidigas Avellino, l'urlo di Vucinic: il coach processa tutti i giocatori

di Giovanbattista La Rosa

In casa Sidigas l'umore non è dei migliori, perché si ha la consapevolezza di averla fatta davvero grossa. La sconfitta di Pesaro è stata mal digerita dalla proprietà, che al suono della sirena ha rimbrottato tutti per gli scarsi risultati. A masticare amaro nelle ore successive al match sono stati gli allenatori. Il ko è stato inaspettato per lo staff tecnico, che ha voluto punire la squadra non concedendo il giorno di riposo previsto per la giornata di martedì. Il modo in cui sono stati persi punti sul campo della Vuelle è considerato inaccettabile. Il tecnico ha perso delle certezze, anche alcuni giocatori da lui considerati punti di riferimento lo stanno tradendo, almeno tecnicamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

