Sprofondo Avellino: la Sidigas fa appello ai suoi tifosi

di Giovanbattista La Rosa

La Scandone chiama a raccolta il pubblico. Prezzi stracciati con curve a 5 euro per il match di sabato sera alle 20 contro la Fiat Torino. Anche gli altri settori hanno subito uno sconto: distinti a 15 euro, tribune superiori a 15 ed inferiori a 25 euro.



La società si è resa conto della delicatezza del momento e chiede il sostegno degli appassionati per uscire dal tunnel. I risultati dell'ultima giornata non escludono Avellino dai playoff. Le vittorie di Milano su Varese e di Venezia su Cantù consentono alla Sidigas di ritagliarsi lo spazio tra le migliori otto. La squadra avellinese oggi è al settimo posto in coabitazione con Varese e Sassari. Il doppio confronto a favore con i lombardi consente al team di Massimo Maffezzoli di tenere il muso avanti. Oltre questa posizione di classifica la Sidigas non sembra poter andare, Trento, Trieste ed anche Brindisi sono in uno stato di forma eccezionale, per non parlare della Dinamo, che domenica scorsa ha conquistato il quinto successo di fila. Molto dipenderà dagli scontri diretti, non mancheranno nelle prossime quattro giornate e potranno definire il ranking. Per centrare la postseason la Scandone deve tornare obbligatoriamente a vincere. Ad Avellino manca tutto in quest'ultimo periodo: compattezza, gioco e resistenza. Sassari è stata la fotocopia delle ultime giornate di campionato, intanto a preoccupare sono anche gli infortuni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO