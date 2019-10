Tutto il basket campano in lutto: è scomparso Pierino Pastore

di Stefano Prestisimone

Tutto il basket campano oggi è molto più povero. Se n'è andato all'età di 63 anni Pierino Pastore, presidente della Società Pro Cangiani Napoli, affiliata alla Federbasket dal 1971 e quindi con 48 anni di storia. E' stato delegato provinciale della FIP Campania ed uno dei più grandi dirigenti della pallacanestro napoletana, per la profonda conoscenza del gioco, per l'umanità e i valori espressi nei suoi insegnamenti. Ha dedicato la sua vita ad avviare ragazzi allo sport, togliendoli dalla strada, ed è stato un padre putativo per centinaia, anzi migliaia di giovani. Il cordoglio da ogni parte della Campania, e naturalmente anche dal presidente del comitato regionale Manfredo Fucile, per la moglie Imma, per le figlie Chiara, giocatrice di A1 e con 50 presenze in nazionale, per Mariacristina, Nicoletta e il figlio Giuseppe. I funerali si terranno oggi alle 17 nella Chiesa Parrocchia S. Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani, via Mariano Semmola Napoli. In questo weekend ci sarà un minuto di raccoglimento su tutti i campi dei campionati regionali e provinciali maschili e femminili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA