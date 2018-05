Sorpresa Esposito: nuovo coach del Banco di Sardegna Sassari

Vincenzo Esposito è il nuovo coach del Banco di Sardegna Sassari. Il tecnico casertano ha firmato un contratto per le prossime due stagioni. «Dopo tre anni ricchi di soddisfazioni a Pistoia, si apre un nuovo ciclo della mia carriera da allenatore e non potevo essere più felice della scelta fatta - commenta Esposito -. Sarò per sempre grato a Pistoia per avermi permesso di crescere professionalmente e sono onorato della chiamata del presidente Stefano Sardara per guidare una squadra come la Dinamo Banco di Sardegna. Sono carico di entusiasmo e felice, non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Nei prossimi giorni arriverò a Sassari per iniziare a programmare con Federico Pasquini e gli altri collaboratori una stagione per noi importante. Sono pronto a dare tutto me stesso in questa stagione perché possa essere vincente e ricca di soddisfazioni per questi colori e questa città».



Classe 1969, icona del basket italiano - quarto marcatore di sempre e primo italiano ad aver segnato in Nba - nel 2009 ha iniziato la carriera come allenatore in Trentino, all'Aquila Trento, passando poi per Imola e Agrigento. Nel 2014 ha fatto rientro nella sua Caserta: inizialmente ha esordito nel progetto Juve Caserta Accademy del settore giovanile, passando poi al ruolo di assistant coach di Lele Molin prima e Zare Markovski poi. In seguito all'esonero del tecnico macedone è diventato head coach traghettando la formazione campana fino alla fine della stagione. Nel 2015 è arrivata la chiamata di Pistoia: sulla panchina toscana Esposito è rimasto per tre stagioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA