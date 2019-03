Vucinic carica la Sidigas Avellino: ​«A Pesaro una sfida decisiva»

di Giovanbattista La Rosa

Ultimo giorno di preparazione ieri al PalaSavelli per la Sidigas Avellino, che questa mattina raggiungerà ad ora di pranzo Pesaro.



Domani l'appuntamento con il match delle 17.30 alla Vertfrigo Arena, per affrontare la Vuelle dell'ex Matteo Boniciolli. Con la trasferta marchigiana si chiuderà un mese impegnativo per i cestisti di Avellino, che hanno affrontato cinque partite. Per ora il bilancio è in equilibrio: 2 vittorie ed altrettante sconfitte e nessun cambiamento radicale della classifica. I ko sono arrivati dai match di Trento e Venezia. Sconfitte esterne e non è una novità, per una Scandone obbligata a trovare il successo esterno. Dal ritiro di Porto San Giorgio il clima sembra disteso, il gruppo è sano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO