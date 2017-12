Benevento a un passo da Sandro: due anni fa fu vicinissimo al Napoli

Dovrebbe arrivare dall'Antalyaspor, il rinforzo per il centrocampo del Benevento che è vicinissima al brasiliano Sandro. Per lui, la formula è del prestito fino al 30 giugno. Arriva dal campionato turco dove ha giocato appena 16 partite, a causa dei ripetuti infortuni, l’esperienza in patria con l’International e un lungo cammino nel Regno Unito: 81 presenze con il Tottenham, 34 con il QPR (in due parentesi diverse) e 12 con il West Bromwich. Ora, una nuova avventura in Italia. Il brasiliano ha già svolto le visite mediche.

