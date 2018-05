«Proventi illeciti riciclati nel club»: Foggia deferito, c'è anche De Zerbi

La procura federale della Figc ha deferito al Tribunale federale nazionale il Foggia per responsabilità diretta ed oggettiva e 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici. La decisione è stata presa sulla base degli atti di indagine della procura della Repubblica di Milano.



Il deferimento è legato ad una serie di presunte violazioni dei «principi di corretta gestione delle società affiliate alla Figc per avere reimpiegato nell'attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno (allo stato degli atti) un importo monetario molto ingente, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato».



Tra i tecnici deferiti e in passato legati al Foggia figurano anche l'attuale allenatore del Benevento, Roberto De Zerbi, e il suo vice Davide Possanzini.

