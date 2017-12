Il Benevento non molla Ciciretti: «Nessuna richiesta dal Napoli»

di Gennaro Arpaia

Un'accelerata improvvisa, poi la quiete. Amato Ciciretti piace al Napoli, questo non è più un mistero, ma se amore sarà bisognerà capire quando il calciatore scuola Roma, ed oggi al Benevento, potrà arrivare in azzurro. Il contratto in scadenza la prossima Primavera fa pensare che Giuntoli potrà calare l'asso giusto solo il prossimo anno, ma una porticina anche per la finestra di mercato invernale resta ancora aperta.



«Per Ciciretti non mi è arrivata nessuna richiesta ufficiale, sono spettatore alla televisione così come alla radio. Chi lo vuole dovrà venire a parlare col Benevento, se invece lui pensa di andar via, potrà firmare un contratto preliminare da febbraio». A chiarire la situazione ci ha pensato direttamente Oreste vigorito, presidente dei sanniti che è intervenuto a Radio Crc.



«Ciciretti non è sul mercato, io non faccio nessuna richiesta agli altri. È l'acquirente, in tal caso, che dovrà farla. Con il Napoli non è stato intavolato alcun discorso per lui e i calciatori del club azzurro, al contrario, sono fuori dalla nostra portata» ha continuato il numero uno giallorosso. «Se dovessimo sentire il Napoli proveremmo a capire se c'è qualche calciatore disposto a venire da noi. Intanto Guilherme è già a Benevento, aspettiamo i tempi giusti per poterlo tesserare».

