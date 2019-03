A Udine School in Football Stadia Management

Università Cattolica del Sacro Cuore e ICRIM scelgono il nuovo stadio di Udinese Calcio come sede di un corso internazionale di gestione di impianti calcistici. Un’opportunità di approfondimento, per i professionisti dello sport e per chi desidera diventarlo, e una conferma che l’innovativo modello di business adottato dal club friulano per la Dacia Arena rappresenti una delle migliori pratiche del settore in Europa.

La Dacia Arena si presenta come un impianto moderno e multifunzionale, aperto a tutti, tutta la settimana e costituisce uno dei modelli di riferimento nell’ambito dello spettacolo calcistico e della capacità di uno stadio di diventare punto d’incontro per la società. All’interno dell’Auditorium, nelle zone tecniche e operative dello stadio si svolge la didattica in aula e sul campo.

Il programma, in lingua inglese, si terrà dal 24 al 30 giugno 2019 presso la Dacia Arena in coincidenza con lo svolgimento del Campionato Europeo Under 21 la cui finale prevista, a Udine, il 30 giugno presso il Dacia Arena consentirà ai partecipanti di sperimentare il funzionamento dello stadio in condizioni di operatività per un evento internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA