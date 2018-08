Juve, radiocronache Champions in esclusiva su Radio Deejay

Intrattenimento, divertimento e grande calcio: è la combinazione perfetta che da questa stagione sarà rappresentata dalla nuova partnership, annunciata oggi, che legherà la Juventus a Radio Deejay.



L'accordo prevede un'innovazione storica per il network di Via Massena: Radio Deejay infatti si è assicurata la radiocronaca in esclusiva delle partite di Champions League dei bianconeri, oltre a numerose attività esperienziali tra cui dj set all’Allianz Stadium, oltre a diritti di visibilità e immagine.



«Siamo felici di iniziare questa stagione a fianco di Radio Deejay. Si tratta, seppur con modalità differenti, di realtà protagoniste dell’industria dell’intrattenimento e per questo motivo il binomio Juventus e Radio Deejay non poteva essere più naturale» dichiara Giorgio Ricci, co-chief Revenue Officer – global partnership and corporate revenues di Juventus.



«Difficile per me essere obiettivo, Deejay è la mia radio e la Juve la mia squadra... - ha aggiunto Linus - però questo mi sembra un momento speciale per il calcio italiano e la Juventus ancora una volta è la squadra che sta aprendo la strada. Sembra la storia di Radio Deejay...».

