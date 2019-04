Ajax da sogno: 2-1 allo Stadium: Juve di CR7 fuori dalla Champions

La Juventus, come l'anno scorso, abbandona la Champions League ai quarti di finale. Dopo l'1-1 dell'andata, la squadra di Allegri perde 2-1 all'Allianz Stadium contro un ottimo Ajax. Non basta ai bianconeri la rete del solito Cristiano Ronaldo per avere la meglio di un avversario che, soprattutto nel secondo tempo, ha meritato di passare il turno. Ennesima delusione europea per la Juventus, arrivata non al meglio della condizione e senza gli uomini migliori nella fase più importante dell'anno..



