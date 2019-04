Ajax, De Jong: non avrei problemi a battere il Barcellona in Champions

«Una finale contro il Barcellona? Beh, che dire: sarebbe una partita speciale. Però, a me interessa poco contro chi giocheremo. Finché sarò all'Ajax vorrò veder vincere sempre la 'mià squadra. Non avrei alcun problema a giocare contro il Barcellona e, se ci riuscissi, anche a sconfiggerlo. In questo momento, mi preme solo il destino dell'Ajax». Così il gioiellino dei 'Lancierì di Amsterdam, parlando a FourFour Two del futuro a breve termine. L'Ajax, nella semifinale di Champions, incontrerà gli inglesi del Tottenham, il Barcellona sfiderà il Liverpool: se le due squadre dovessero qualificarsi per la finale, De Jong si troverà di fronte la 'suà futura compagine, dal momento che il suo cartellino è già stato acquistato dal club catalano.

